Стало известно, какие адреса попали под отключение отопления в Иркутске 6 ноября 2024

Работы начнутся к девяти часам утра, продлятся до шести часов вечера, однако на некоторых улицах специалисты закончат уже к 16:00. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 6 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.