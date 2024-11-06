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Стало известно, какие адреса попали под отключение отопления в Иркутске 6 ноября 2024

Отопление отключили в Октябрьском округе Иркутска 6 ноября.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 6 ноября 2024 коснулось Октябрьского округа. Специалисты займутся ремонтом, чтобы не допустить аварийных ситуаций во время морозов. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.

Отключение отопления в Иркутске 6 ноября 2024.

— Проведем ремонт тепловой сети на улице Лызина, 7, — рассказывает оператор.

Работы начнутся с девяти утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Работы начнутся к девяти часам утра, продлятся до шести часов вечера, однако на некоторых улицах специалисты закончат уже к 16:00. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 6 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре движение транспорта ограничили до ноября 2025 года на улице Баррикад и по проезду Космический. Связано это со строительством самотечного канализационного трубопровода.