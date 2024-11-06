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Главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» высказался об очередном поражении

Встреча закончилась со счетом 2:3.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер новосибирской «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче против «Салавата Юлаева». Встреча клубов проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 2:3.

— По содержанию матч, как и на выезде. Играли без шайбы, создали плотность в средней зоне, насытили её. Работали терпеливо 60 минут, кроме индивидуальных ошибок, где не выкинули шайбу. Что просили, ребята пытались выполнить. Где-то не сработало большинство, на голик могли наиграть, тоже важный момент. К сожалению, сегодня соперник выиграл, — рассказал он «Чемпионату».

Отметим, что это шестое поражение из последних семи матчей у «Сибири».

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что в матче на лёд не вышел канадский хоккеист Тейлор Бэк. Спортсмен получил травму.