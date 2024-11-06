Фура «села»: на объездной дороге у Старогордеевки в Приморье затор движения

На объездной дороге у аварийного моста в районе села Старогордеевка, что в Анучинском районе Приморья, сегодня, 6 ноября, застряла фура. Telegram-канал «Город В» опубликовал фото, на котором видно, что большегруз «сел на брюхо» и перегородил проезд другим машинам. Дорога, сделанная в спешке на рыхлом грунте, не выдержала массы грузовика.