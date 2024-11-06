Фура «села»: на объездной дороге у Старогордеевки в Приморье затор движения

На объездной дороге у аварийного моста в районе села Старогордеевка, что в Анучинском районе Приморья, сегодня, 6 ноября, застряла фура. Telegram-канал «Город В» опубликовал фото, на котором видно, что большегруз «сел на брюхо» и перегородил проезд другим машинам. Дорога, сделанная в спешке на рыхлом грунте, не выдержала массы грузовика.
Только утром этого дня министерство транспорта Приморья объявило, что объезд разрешён для большегрузов. Представители ведомства обещали завершить работы по укреплению объезда к вечеру. Однако фура, оказавшаяся на неутрамбованном покрытии, вскрыла проблему — обстановка на временной дороге осталась непростой для тяжёлого транспорта.
Сам мост на 84-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань, связывающей магистраль А-370 «Уссури» с севером Приморья, закрыли 1 ноября из-за угрозы обрушения. В правительстве Приморья пояснили, что мост, построенный в 1971 году, за полвека эксплуатации износился до критического состояния — четыре опоры сместились, и дальнейшее движение по мосту стало небезопасным.