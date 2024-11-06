После вмешательства прокуратуры в Хабаровском крае вдове участника СВО выплатили матпомощь

В Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры супруге погибшего участника специальной военной операции выплачена материальная помощь в размере 500 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia.
Прокуратура г. Хабаровска провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее права на получение меры социальной поддержки.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в марте 2024 года супруг заявительницы погиб при прохождении службы в зоне специальной военной операции. Вместе с тем женщине необоснованно не была назначена единовременная материальная помощь.
В целях устранения нарушений закона прокуратура внесла представление руководителя КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску и Хабаровскому району».
После вмешательства надзорного ведомства супруге погибшего участника специальной военной операции перечислена единовременная материальная помощь в размере 500 тысяч рублей.