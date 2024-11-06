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После вмешательства прокуратуры в Хабаровском крае вдове участника СВО выплатили матпомощь

После вмешательства прокуратуры в Хабаровском крае вдове погибшего участника СВО выплатили матпомощь.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры супруге погибшего участника специальной военной операции выплачена материальная помощь в размере 500 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia.

Прокуратура г. Хабаровска провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее права на получение меры социальной поддержки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в марте 2024 года супруг заявительницы погиб при прохождении службы в зоне специальной военной операции. Вместе с тем женщине необоснованно не была назначена единовременная материальная помощь.

В целях устранения нарушений закона прокуратура внесла представление руководителя КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску и Хабаровскому району».

После вмешательства надзорного ведомства супруге погибшего участника специальной военной операции перечислена единовременная материальная помощь в размере 500 тысяч рублей.

Прокуратура