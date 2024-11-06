Сильный снег и метели будут в среду на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от −1 до −6 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 6−11 метров в секунду, ночью порывы до 15, днем — до 20.
В Челябинске сегодня облачно, снег, временами сильный, на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица от наката. Температура воздуха днем составит от −3 до −5 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 6−11 метров в секунду, днем порывы до 16.
День Ангела сегодня, 6 ноября, у Алексея, Афанасия, Георгия, Зосимы, Ивана, Лаврентия, Николая.
Между прочим, 6 ноября 2024 года отмечают Афанасьев день. Согласно народным приметам, сегодня нужно делать уборку, стирать, избавляться от хлама и ненужных вещей. Дело в том, что это поможет привлечь позитивную энергию в дом.