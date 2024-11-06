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Сильный снег и метели будут в среду на Южном Урале

В среду, 6 ноября, в Челябинской области будет облачно, снег, мокрый снег, местами сильный, гололедные явления, местами сильные, на отдельных участках дорог снежные заносы, метели.

Сейчас в Олбани: +18° 4 м/с 68% 754 мм рт. ст. +12°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от −1 до −6 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 6−11 метров в секунду, ночью порывы до 15, днем — до 20.

В Челябинске сегодня облачно, снег, временами сильный, на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица от наката. Температура воздуха днем составит от −3 до −5 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 6−11 метров в секунду, днем порывы до 16.

День Ангела сегодня, 6 ноября, у Алексея, Афанасия, Георгия, Зосимы, Ивана, Лаврентия, Николая.

Между прочим, 6 ноября 2024 года отмечают Афанасьев день. Согласно народным приметам, сегодня нужно делать уборку, стирать, избавляться от хлама и ненужных вещей. Дело в том, что это поможет привлечь позитивную энергию в дом.