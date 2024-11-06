Первый заместитель регионального министра природных ресурсов покинул свой пост

Впервые на должность первого заместителя министра природных ресурсов Палагута был назначен еще в мае 2021 года прежним губернатором Александром Бурковым. До этого чиновник возглавлял управление по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов минприроды.