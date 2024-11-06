Первый заместитель регионального министра природных ресурсов покинул свой пост

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области произошли кадровые изменения. Свой пост покинул первый заместитель министра Сергей Палагута. С ним не продлили контракт.
Впервые на должность первого заместителя министра природных ресурсов Палагута был назначен еще в мае 2021 года прежним губернатором Александром Бурковым. До этого чиновник возглавлял управление по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов минприроды.
В должности первого заместителя помимо прочего Сергей Палагута курировал работу управления недропользования и водных ресурсов.
Коллега Палагуты, заместитель министра Александр Володев сумел сохранить свою должность, его переназначили на пост 2 ноября.