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Пробки в Иркутске утром 6 ноября 2024 достигли семи балов

Движение парализовало на выезде из областного центра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске утром 6 ноября 2024 затруднили движение на Качугском тракте, Иркутном и Иннокентьевском мостах. Многокилометровые очереди собрались на улице Сурнова и Рабочего Штаба.

Пробки в Иркутске утром 6 ноября 2024.

В это время в центральной части города можно проехать без проблем, движение затруднено лишь на улице Седова и Верхней Набережной. Дороги полностью свободны на плотине ГЭС, Лермонтова и Байкальской.

Пробки в Иркутске утром 6 ноября 2024 достигли семи баллов. Сейчас остается ждать, когда ситуация восстановится, а водители и пассажиры смогут добраться до работы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Октябрьском округе Иркутска 6 ноября отключили отопление. Специалисты проведут ремонт тепловой сети на улице Лызина.