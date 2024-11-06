Пробки в Иркутске утром 6 ноября 2024 достигли семи балов

Пробки в Иркутске утром 6 ноября 2024 затруднили движение на Качугском тракте, Иркутном и Иннокентьевском мостах. Многокилометровые очереди собрались на улице Сурнова и Рабочего Штаба.
Пробки в Иркутске утром 6 ноября 2024.
В это время в центральной части города можно проехать без проблем, движение затруднено лишь на улице Седова и Верхней Набережной. Дороги полностью свободны на плотине ГЭС, Лермонтова и Байкальской.
Пробки в Иркутске утром 6 ноября 2024 достигли семи баллов. Сейчас остается ждать, когда ситуация восстановится, а водители и пассажиры смогут добраться до работы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Октябрьском округе Иркутска 6 ноября отключили отопление. Специалисты проведут ремонт тепловой сети на улице Лызина.