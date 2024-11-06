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Под Макаровским мостом открылась спортивная площадка

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новую городскую спортивную зону, расположенную под Макаровским мостом.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Она представляет собой многофункциональную спортивную площадку общей площадью 420 квадратных метров.

Площадка включает комплекс для воркаута с турниками, брусьями, кольцами, канатом, так и скейтпарк с трамплинами. Спортивная инфраструктура дополнена зоной отдыха со скамейками, урнами и велосипедной парковкой.

Спортивная зона разместилась непосредственно под Макаровским мостом, со стороны Олимпийской набережной. Она позиционируется как всесезонная, так как Макаровский мост защищает ее от осадков и других неблагоприятных погодных явлений.

«Уникальное пространство для тренировок отлично вписалось в ландшафт и дополнило благоустроенную летом часть набережной. Теперь, прогуливаясь вдоль Исети, горожане смогут не только насладиться садами “Атмофеста”, но и выполнить пару упражнений. Это еще один шаг в развитии массового, доступного каждому спорта», — отметил Алексей Орлов.

Как ранее сообщалось, арт-объект в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» создали на опоре Макаровского моста два каллиграфа — Вася Бас из Екатеринбурга и Sneakhotep из ОАЭ. На левой стороне опоры Вася Бас выполнил работу в стиле древнерусской стилистики. В середине она встречается со стилем «хопеша». Sneakhotep, разрабатывая его, вдохновлялся арабским, готическим, демотическим и иератическим письменами.