Под Макаровским мостом открылась спортивная площадка

Как ранее сообщалось, арт-объект в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» создали на опоре Макаровского моста два каллиграфа — Вася Бас из Екатеринбурга и Sneakhotep из ОАЭ. На левой стороне опоры Вася Бас выполнил работу в стиле древнерусской стилистики. В середине она встречается со стилем «хопеша». Sneakhotep, разрабатывая его, вдохновлялся арабским, готическим, демотическим и иератическим письменами.