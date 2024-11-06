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Офисы МФЦ Пермского края стали оформлять справки об участии в СВО

Обратиться за справкой могут участники СВО и их близкие.

Источник: Комсомольская правда

В МФЦ Пермского края с 1 ноября стали оформлять справки о подтверждении статуса участника СВО. Это поможет упростить порядок получения различных льгот и преференций.

В МФЦ сообщили, что обратиться за справкой может как сам военнослужащий, так и его близкие. Для получения услуги нужен только паспорт и СНИЛС. В случае, если за справкой обращаются родственники участника СВО, то необходимо также документально подтвердить родственную связь.

Срок оказания услуги составляет 5 рабочих дней. Его могут продлить до 30 календарных дней в случае необходимости проведения дополнительной проверки.

«До сих пор справки, подтверждающие участие в СВО, не имели единого образца. Для получения документа участники спецоперации или их родственники должны были обращаться к командирам воинских частей или в военкоматы», — рассказали в краевом МФЦ.

Оформить справку также можно в электронном виде через портал госуслуг.

Членам семей погибших участников СВО справку по-прежнему необходимо получать через военкомат или военную часть.

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