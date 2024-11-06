Офисы МФЦ Пермского края стали оформлять справки об участии в СВО

В МФЦ сообщили, что обратиться за справкой может как сам военнослужащий, так и его близкие. Для получения услуги нужен только паспорт и СНИЛС. В случае, если за справкой обращаются родственники участника СВО, то необходимо также документально подтвердить родственную связь.