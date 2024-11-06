Главный тренер омского «Авангарда» раскрыл детали отъезда форварда Вея

«К отъезду Вея мы были совершенно не готовы. Сейчас мы очень переживаем за Линдена и его семью, его ребенка. Не буду вдаваться в подробности, это больше частный вопрос. Несколько недель назад Вей рассказывал мне, что есть определенные проблемы, сейчас они обострились, поэтому ему было необходимо уехать», — рассказал Сергей Звягин «Чемпионату».