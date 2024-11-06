«Известия»: Блиновская попросит суд не признавать её банкротом

Елена Блиновская намерена попросить суд отложить рассмотрение вопроса о признании её банкротом, пишет газета «Известия» со ссылкой на адвокатов блогера.
«Елена способна самостоятельно погасить все свои долги», — заявил адвокат Иван Морозов.
Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с возможными покупателями. В частности, может быть продан доме в коттеджном посёлке.
Блиновская намерена погасить свои долги как перед банком, так и перед Федеральной налоговой службой.
Елену Блиновскую задержали весной 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. ФНС оценивала долг Блиновской в 1,4 миллиарда рублей, где задолженность по налогам составляет 918 миллионов рублей, остальное — это пени и штрафы.
Ранее сообщалось, что розыск мужа блогера Елены Блиновской, Алексея Блиновского, завершён, а уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов приостановлено.