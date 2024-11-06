Будьте осторожны: мошенники под видом медиков

Важно помнить, что от разнообразных больниц и поликлиник могут поступать звонки, но только в том случае, если заранее об этом была договорённость. В минздраве Приморья уточнили, что такими звонками по договорённости являются звонки о подтверждении записи на приём, если вы до этого сами звонили и записывались, а также если был вызов на дом от пациента.