Будьте осторожны: мошенники под видом медиков

Злоумышленники призывают людей на другом конце провода пройти срочно остро необходимое обследование, на которое записаться можно только через специальное приложение. Если человек даёт своё согласие, то ему приходит ссылка на вредоносное приложение. После установки оно ведёт за собой выключение телефона и передачу всех данных с телефона пострадавшего.
Благодаря установке такого приложения, могут быть совершенны кроме утечки данных и другие действия. Например, аферист зайдёт в использованный человеком банк и похитит оттуда деньги.
Важно помнить, что от разнообразных больниц и поликлиник могут поступать звонки, но только в том случае, если заранее об этом была договорённость. В минздраве Приморья уточнили, что такими звонками по договорённости являются звонки о подтверждении записи на приём, если вы до этого сами звонили и записывались, а также если был вызов на дом от пациента.
«Чаще всего специалист поликлиники звонит, чтобы перенести дату визита к врачу или обследования, приглашает пройти диспансеризацию или диспансерное наблюдение. Регистратор сразу предлагает дату и время записи, может посоветовать записаться на портале “Госуслуг”, но никогда не предложит пройти по ссылке, не спросит у вас пинкод или других личных данных», — рассказали в минздраве Приморья.