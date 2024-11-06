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В Красноярске расширили парковку возле «Юдинской долины»

В красноярской «Юдинской долине» сообщили о завершении работ по расширению парковки.

Число мест для машин там увеличили почти вдвое.

Напомним, сразу после открытия экопарка в марте этого года многие его посетители жаловались на недостаточное количество паркомест.

Администрация пообещала решить проблему, о чем накануне и отчиталась: «Обещали — сделали! Теперь на территории экопарка “Юдинская долина” около 200 парковочных мест, на открытии было 120. На этой территории росли маленькие сосенки, мы их пересадили в другое место».

В администрации парка выразили надежду, что теперь в выходные дни, когда горожане массово выезжают в лес на прогулку, всем хватит места на парковке.