В Красноярске расширили парковку возле «Юдинской долины»

Число мест для машин там увеличили почти вдвое.
Напомним, сразу после открытия экопарка в марте этого года многие его посетители жаловались на недостаточное количество паркомест.
Администрация пообещала решить проблему, о чем накануне и отчиталась: «Обещали — сделали! Теперь на территории экопарка “Юдинская долина” около 200 парковочных мест, на открытии было 120. На этой территории росли маленькие сосенки, мы их пересадили в другое место».
В администрации парка выразили надежду, что теперь в выходные дни, когда горожане массово выезжают в лес на прогулку, всем хватит места на парковке.