В Красноярске расширили парковку возле «Юдинской долины»

Администрация пообещала решить проблему, о чем накануне и отчиталась: «Обещали — сделали! Теперь на территории экопарка “Юдинская долина” около 200 парковочных мест, на открытии было 120. На этой территории росли маленькие сосенки, мы их пересадили в другое место».