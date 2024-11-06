9 лет за грандиозный бизнес-план достались жителю Хабаровского края

В Хабаровском крае вынесен приговор 23-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Молодой человек вступил в преступный сговор с неизвестным, который управлял интернет-магазином по продаже наркотиков, и получил 95,6 грамма запрещенного вещества для распространения через «тайники» на территории района.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов до того, как он успел реализовать наркотики.
Хабаровский районный суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также конфисковал сотовый телефон, который использовался для совершения преступления.
Приговор пока не вступил в законную силу.