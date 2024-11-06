В Новосибирске задержан 21-летний мошенник, оформлявший кредиты на чужие номера

С помощью этих номеров он входил в личные кабинеты на портале «Госуслуги», получал доступ к персональным данным и оформлял микрокредиты на имя бывших владельцев номеров. Расследование привело сахалинских полицейских в Новосибирск, где и удалось установить личность подозреваемого. Сейчас в отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел.