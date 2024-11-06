В Новосибирске задержан 21-летний мошенник, оформлявший кредиты на чужие номера

Сотрудники УМВД России по Сахалинской области задержали 21-летнего жителя Новосибирска, который занимался мошенничеством, используя старые номера мобильных телефонов. Как выяснили правоохранители, молодой человек скупал сим-карты, которые были отключены бывшими владельцами, но по-прежнему привязаны к их личным аккаунтам и мобильным банкам.
С помощью этих номеров он входил в личные кабинеты на портале «Госуслуги», получал доступ к персональным данным и оформлял микрокредиты на имя бывших владельцев номеров. Расследование привело сахалинских полицейских в Новосибирск, где и удалось установить личность подозреваемого. Сейчас в отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел.
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