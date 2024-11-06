Косуле из красноярского зоопарка выбрали имя Айта

Только этой осенью спасенной косуле решили выбрать имя. На протяжении нескольких недель красноярцы предлагали свои варианты, а потом голосовали за лучшую кличку, выбирая из пяти финалистов: Сиба, Сказка, Грация, Любава, Айта.