Косуле из красноярского зоопарка выбрали имя Айта

Напомним, в 2022 году был спасен маленький теленок краснокнижной сибирской косули и доставлен в парк «Роев ручей». Сотрудники выходили малышку. Позже она стала мамой двух косулят.
Только этой осенью спасенной косуле решили выбрать имя. На протяжении нескольких недель красноярцы предлагали свои варианты, а потом голосовали за лучшую кличку, выбирая из пяти финалистов: Сиба, Сказка, Грация, Любава, Айта.
Больше всех голосов набрало имя Айта. Именно так теперь и будут звать сибирскую косулю, сообщили в соцсетях парка.