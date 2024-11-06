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Косуле из красноярского зоопарка выбрали имя Айта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Два года у питомца не было клички.

Источник: Роев Ручей

Напомним, в 2022 году был спасен маленький теленок краснокнижной сибирской косули и доставлен в парк «Роев ручей». Сотрудники выходили малышку. Позже она стала мамой двух косулят.

Только этой осенью спасенной косуле решили выбрать имя. На протяжении нескольких недель красноярцы предлагали свои варианты, а потом голосовали за лучшую кличку, выбирая из пяти финалистов: Сиба, Сказка, Грация, Любава, Айта.

Больше всех голосов набрало имя Айта. Именно так теперь и будут звать сибирскую косулю, сообщили в соцсетях парка.

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