В Новосибирске предложили способ повышения эффективности энергетики городов

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) нашли способ повысить эффективность энергетической инфраструктуры в малых и средних городах за счет включения в состав системы энергоснабжения теплового накопителя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Возникает задача повышения энергоэффективности и энергосбережения в энергетической инфраструктуре малых и средних городов путем трансформации котельных в мини-ТЭЦ, в основе которых лежат газотурбинные и газопоршневые технологии. Кроме того, включение в состав энергетической инфраструктуры тепловых регуляторов, активных тепловых пунктов, систем накопления электрической энергии, абсорбционных холодильных машин, электротепла позволит создать гибкую систему энергоснабжения», — приводит пресс-служба слова одного из авторов исследования Елизаветы Ивановой.
В малых и средних городах чаще всего встречается раздельное производство тепловой и электрической энергии. Электроснабжение внешнее, а основа теплоснабжения — это газовые и угольные котельные. Это приводит к частым коммунальным авариям и снижает качество жизни для горожан.
Ученые использовали системный подход для решения этой проблемы. Они провели математическое моделирование совместной работы источников энергии и разных инновационных технических средств. На основе разработанных моделей был зарегистрирован программный комплекс для выбора состава оборудования мини-ТЭЦ автономной системы теплоснабжения.
Ученые пришли к выводу, что включение в состав системы энергоснабжения теплового накопителя позволит распределять тепловую энергию во времени. Это обеспечит лучший график работы и снизит влияние изменения температуры окружающей среды на режим работы источника энергии. «С появлением теплового накопителя достигается повышение эффективности работы источника тепла на 16%, сокращаются требования к размеру резервов и повышается бесперебойность теплоснабжения. [Нами] представлены эффекты от включения накопителей, математическая модель теплового накопителя-регулятора и область их применения для суточного и месячного регулирования колебаний нагрузки», — цитирует пресс-служба Иванову.
Применение разработки.
Как отмечают в пресс-службе, наибольшую практическую значимость результаты исследования представляют для органов местного самоуправления малых и средних городов. Они заинтересованы в повышении энергоэффективности и энергосбережения энергетической инфраструктуры муниципального образования.
По словам ученых, предлагаемые в работе решения могут использоваться при разработке и актуализации схем теплоснабжения муниципального образования. В дальнейших планах — разработка инструментария для выбора состава инновационных технических средств в гибкой системе энергоснабжения.