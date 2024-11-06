В Новосибирске предложили способ повышения эффективности энергетики городов

Ученые пришли к выводу, что включение в состав системы энергоснабжения теплового накопителя позволит распределять тепловую энергию во времени. Это обеспечит лучший график работы и снизит влияние изменения температуры окружающей среды на режим работы источника энергии. «С появлением теплового накопителя достигается повышение эффективности работы источника тепла на 16%, сокращаются требования к размеру резервов и повышается бесперебойность теплоснабжения. [Нами] представлены эффекты от включения накопителей, математическая модель теплового накопителя-регулятора и область их применения для суточного и месячного регулирования колебаний нагрузки», — цитирует пресс-служба Иванову.