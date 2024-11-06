Яйца за 600 и сливочное масло за 1500? Цены на продукты во Владивостоке шокируют любого

Цены на продукты во Владивостоке заметно выросли. Еще год назад сливочное масло стоило около 150 рублей, но теперь его цена может достигать 500 рублей. Продуктовая инфляция в России уже достигла 20−25% и, похоже, будет продолжать расти. Так, ожидается, что и без того подорожавшие яйца к Новому году вырастут в цене еще на 5%, дополнительно к 21,8%. Сколько же сегодня придется заплатить жителям дальневосточной столицы за самые необходимые продукты в крупных супермаркетах, решила выяснить корр. ИА PrimaMedia.
«Пятерочка» выручает?
Рекламный лозунг сети магазинов «Пятерочка», обещающий выгоду покупателям, звучит практически повсеместно — на экранах телевизоров, радиостанциях и рекламных баннерах в интернете. Корр. ИА PrimaMedia решила проверить, какую сумму придётся потратить на базовую продуктовую корзину в этом супермаркете.
Начнем с риса. В данном магазине его можно найти по разным ценам: 180 рублей за упаковку весом 900 граммов или 150−120 рублей за 800-граммовый пакет (в зависимости от наличия скидок). Разница в цене, скорее всего, обусловлена количеством продукта в упаковке.
Сливочное масло с жирностью 72,5% обойдётся покупателю в 210 рублей за 180 грамм, а вариант с жирностью 87% будет стоить 240−267 рублей. Разница в стоимости, видимо, объясняется брендом производителя. Также в продаже есть маргарин за 70 рублей и спред за 170 рублей.
Сахар тоже стал дороже. Рафинированный сахар можно найти за 100 рублей, тогда как обычный сахарный песок обойдётся в 113 рублей за килограмм.
Молоко — важный элемент любой продуктовой корзины. Продукт с жирностью 3,2% варьируется в цене от 106 до 190 рублей за литр. Стоимость сильно колеблется в зависимости от марки, хотя конкретные причины такой разницы остаются неясными.
За соль в «Пятерочке» просят 59 рублей.
Десяток яиц первой категории обойдётся вам в 195 рублей, второй категории — в 215 рублей.
Итак, минимальная стоимость набора базовых продуктов в «Пятерочке» составит 820 рублей, максимальная — 1 024 рубля.
А что насчёт продуктов в «Самбери»?
Сеть супермаркетов «Самбери» вновь оказалась под пристальным вниманием покупателей. Корр. ИА PrimaMedia решила проверить, насколько сильно ударит по кошельку стандартный набор продуктов для среднестатистической приморской семьи.
Начнём с самого простого — сливочного масла. Цена за этот продукт колеблется от 168 до 535 рублей. Например, масло с содержанием жира 72,5%, весом 100 граммов, обойдётся в 168 рублей, а упаковка 180 граммов будет стоить уже 242−280 рублей. Масло с показателем жирности 82,5% выйдет в 220 рублей за 150 граммов и 250 рублей за 180-граммовую упаковку. Есть также вариант за 440 рублей, но столь высокая цена — загадка. А вот 380 граммов масла с жирностью 72,5% обойдутся покупателю в целых 600 рублей! Есть альтернативный вариант — маргарин всего за 40 рублей.
Теперь перейдём к мясу. Здесь цены тоже впечатляют. К примеру, куриное филе может обойтись в сумму от 447 до 530 рублей. Желудочки курицы стоят 270 рублей. Бедро цыплёнка в этом магазине продается за 340 рублей, а куриное бедро — за 326 рублей. Голень курицы будет стоить около 296 рублей.
Что касается молока, то независимо от процентного содержания жира, оно будет стоить от 108 до 120 рублей за литр, хотя встречаются варианты и за 145, 155 и даже 159 рублей. Пол-литровая упаковка обойдётся вам в 84 рубля.
Соль тоже имеет широкий диапазон цен: от 44 до 80 рублей за килограмм. Йодированная соль немного дороже — 144 рубля.
Яйца варьируются в цене от 147 рублей за десяток категории С1 до 264 рублей за упаковку такой же категории из 15 штук, а категория С0 будет стоить ещё больше — 319 рублей.
Цены на сахар тоже разнятся: килограмм можно купить за 105−140 рублей. Если же вы решите взять сразу пять килограммов, то заплатите 504 рубля.
Ну и хлеб. За него придётся отдать от 52 до 92 рублей.
Итак, итоговая сумма стандартной продуктовой корзины в «Самбери»: минимальная составляет 1 071 рубль, максимальная — 1 685 рублей.
«Реми» — всегда выгодно?
Слоган сети супермаркетов «Реми», обещающий выгодные покупки, тоже привлёк внимание корр. ИА PrimaMedia. Насколько сильно ударит по кошельку покупка стандартного набора продуктов в этом магазине?
Для начала рассмотрим цены на базовый продукт для практически каждой семьи — куриные яйца. Десяток яиц второй категории будет стоить 120 рублей, а упаковка из 15 штук обойдётся в сумму от 326 до 346 рублей. За десяток яиц первой категории придётся заплатить от 460 до 630 рублей, в то время как упаковка из 15 яиц без указания категории обойдётся в 235 рублей, хотя такая же упаковка первой категории будет чуть дороже — 326 рублей.
Теперь перейдём к мясу. Бедро цыплёнка стоит 286 рублей, крыло — 366 рублей, грудка — от 395 до 470 рублей. Филе цыплёнка без кожи можно приобрести за 464 рубля, однако филе для детского питания обойдётся значительно дороже — целых 566 рублей. Впрочем, чем оно отличается от обычного, остаётся загадкой. К слову, обычное филе цыплёнка в «Реми» стоит 318 рублей, филе бедра курицы — 563 рубля. Детская голень цыплёнка стоит 370 рублей, тогда как обычная — 366 рублей.
Молоко также имеет широкий диапазон цен. Пол-литра обойдутся покупателю в 73 рубля, а литр будет стоить от 118 до 193 рублей независимо от процентной жирности. Очевидно, что разница обусловлена брендом. Полтора литра молока обойдётся в 215 рублей.
Цена килограмма сахара составляет 120 рублей, но по акции он доступен за 108 рублей. Более выгодный вариант — купить сразу пять килограммов за 518 рублей. Маленькая упаковка рафинада обойдётся в 68 рублей, большая — в 138 рублей.
Цены на сливочное масло впечатляют своей разницей. Например, 200 граммов масла с содержанием жира 72,5% стоят от 280 до 300 рублей. Интересно, что 500 граммов того же продукта могут обойтись как в 186 рублей, так и в 1 535 рублей — вероятно, всё дело в торговой марке. Масло с жирностью 82,5%, соответственно, стоит 260 рублей за 180 граммов, 420 рублей за 250 граммов и 586 рублей за 400 граммов. Также в ассортименте есть топлёное масло гхи стоимостью от 485 до 648 рублей, маргарин от 40 до 95 рублей и спреды от 130 до 218 рублей.
Соль в «Реми» представлена в разных формах и ценовых категориях. Один килограмм обычной соли стоит 46 рублей, полкило — неожиданно дороже, 66 рублей. Морская соль продается за 220 рублей.
Хлебобулочные изделия варьируются в цене от 45 до 106 рублей за буханку.
И, наконец, пищевая сода, которая пользуется популярностью у многих хозяек, доступна всего за 56 рублей.
Итого, стоимость базовой корзины продуктов в «Реми» составит от 1 071 до 3 126 рублей.