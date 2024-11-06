Яйца за 600 и сливочное масло за 1500? Цены на продукты во Владивостоке шокируют любого

Цены на продукты во Владивостоке заметно выросли. Еще год назад сливочное масло стоило около 150 рублей, но теперь его цена может достигать 500 рублей. Продуктовая инфляция в России уже достигла 20−25% и, похоже, будет продолжать расти. Так, ожидается, что и без того подорожавшие яйца к Новому году вырастут в цене еще на 5%, дополнительно к 21,8%. Сколько же сегодня придется заплатить жителям дальневосточной столицы за самые необходимые продукты в крупных супермаркетах, решила выяснить корр. ИА PrimaMedia.