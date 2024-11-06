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Резкое изменение погоды ожидается в Приморье на выходных

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября, ФедералПресс. Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды для Приморья на ближайшие выходные. Погода сильно изменится.

Сейчас в Олбани: +19° 4 м/с 64% 754 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

«В предстоящие выходные дни, 9 и 10 ноября, в Приморском крае значительных осадков не ожидается, наметится тенденция на потепление», — говорится в сообщении.

После морозной погоды в среду и четверг к выходным в регионе потеплеет снова. На погоду будет влиять гребень антициклона: будет малооблачно, ветер слабый. Ночью в крае будет от 6 до 13 градусов ниже ноля, на побережье теплее — до +2. Днем потеплеет до +6 градусов в среднем по Приморью и до +14 на юге.

В воскресенье на погоду в Приморье будет влиять теплый сектор амурского циклона. Ночь будет теплой: от 1 до 7 градусов выше ноля. Днем от +10 до +17 градусов. Однако ближе к вечеру может начаться небольшой дождь.

Во Владивостоке на выходных будет тепло: +11 градусов в субботу и +14 градусов днем. Осадков не ожидается.

Ранее сообщалось о том, что синоптики назвали самую холодную ночь недели. Похолодает до −18 градусов.