Резкое изменение погоды ожидается в Приморье на выходных

После морозной погоды в среду и четверг к выходным в регионе потеплеет снова. На погоду будет влиять гребень антициклона: будет малооблачно, ветер слабый. Ночью в крае будет от 6 до 13 градусов ниже ноля, на побережье теплее — до +2. Днем потеплеет до +6 градусов в среднем по Приморью и до +14 на юге.