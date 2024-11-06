Резкое изменение погоды ожидается в Приморье на выходных

«В предстоящие выходные дни, 9 и 10 ноября, в Приморском крае значительных осадков не ожидается, наметится тенденция на потепление», — говорится в сообщении.
После морозной погоды в среду и четверг к выходным в регионе потеплеет снова. На погоду будет влиять гребень антициклона: будет малооблачно, ветер слабый. Ночью в крае будет от 6 до 13 градусов ниже ноля, на побережье теплее — до +2. Днем потеплеет до +6 градусов в среднем по Приморью и до +14 на юге.
В воскресенье на погоду в Приморье будет влиять теплый сектор амурского циклона. Ночь будет теплой: от 1 до 7 градусов выше ноля. Днем от +10 до +17 градусов. Однако ближе к вечеру может начаться небольшой дождь.
Во Владивостоке на выходных будет тепло: +11 градусов в субботу и +14 градусов днем. Осадков не ожидается.
Ранее сообщалось о том, что синоптики назвали самую холодную ночь недели. Похолодает до −18 градусов.