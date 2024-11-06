В «Ночь искусств» свердловчане посетили около 500 площадок

Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Акция прошла уже в 11-й раз под девизом «Россия объединяет».
В рамках «Ночи искусств» для посетителей были допоздна открыты музеи, концертные залы, библиотеки и театры. Всего в акции приняло участие 485 площадок Свердловской области.
Центральным событием «Ночи музыки» стал творческий онлайн-марафон, прошедший на площадке Инновационного культурного центра, с участием коллективов из разных городов региона. Также в ИКЦ прошли выставки: «Студент. Художник. Мастер», «Сила Урала», «Мир глазами особенных детей».
В историческом парке «Россия — Моя история» показали мюзикл «Василиса» от музыкального театра «Верона» и провели бесплатные экскурсии по текущим экспозициям. В Невьянском государственном историко-архитектурном музее состоялась театрализованная экскурсия по Наклонной башне.
В Нижнетагильском театре кукол показали спектакль «Серебряное копытце». В театре балета «Щелкунчик» презентовали театрально-образовательный проект «Сказы Бажова», приуроченный к Году семьи в России. В показе приняли участие порядка 160 юных артистов.
В Центральной библиотеке имени Герцена преподаватели и студенты Уральской государственной консерватории исполнили арии и романсы. А солистка группы «Изумруд» Надежда Жихарева’и её ученики продемонстрировали мастерство игры на баяне, балалайке, домре, гитаре, фортепиано и даже арфе. В Екатерининском зале Детской филармонии состоялся концерт из цикла «Сказка с оркестром», объединивший сказы Бажова «Огневушка-поскакушка» и «Серебряное копытце» в сопровождении песочной анимации. В Доме кино прошли показы игровых полнометражных и короткометражных анимационных фильмов.
Как ранее сообщалось, екатеринбургская «Ночь искусств» стала частью всероссийской культурно-образовательной акции, которая проходит 4 ноября. Культурные площадки города подготовили для гостей разнообразную программу — от этно-спектаклей до винтажных салонных развлечений.