В «Ночь искусств» свердловчане посетили около 500 площадок

В Центральной библиотеке имени Герцена преподаватели и студенты Уральской государственной консерватории исполнили арии и романсы. А солистка группы «Изумруд» Надежда Жихарева’и её ученики продемонстрировали мастерство игры на баяне, балалайке, домре, гитаре, фортепиано и даже арфе. В Екатерининском зале Детской филармонии состоялся концерт из цикла «Сказка с оркестром», объединивший сказы Бажова «Огневушка-поскакушка» и «Серебряное копытце» в сопровождении песочной анимации. В Доме кино прошли показы игровых полнометражных и короткометражных анимационных фильмов.