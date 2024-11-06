Свердловская область победила в номинации «Регион событийных возможностей»

Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Торжественная церемония вручения состоялось в рамках II Форума «Многогранность», собравшего порядка 500 экспертов отрасли.
Премия представляет собой профессиональный рейтинг подрядчиков событийной индустрии и вручается в 10 номинациях: «Площадки», «Кейтеринг», «Техническое обеспечение мероприятий», «Артисты», «Креатив» и других. В финале соревновались 40 участников, представлявших различные направления событийной отрасли.
Отметим, что Свердловская область на протяжении десяти лет сохраняет второе место в рейтинге событийного потенциала регионов Выставочного научно-исследовательского центра R&C, уступая лишь Санкт-Петербургу. Ежегодно здесь проходит более 500 выставочных и деловых мероприятий, которые посещает более 1 000 000 гостей.
Свердловскую область за лето посетило порядка одного миллиона туристов. Активнее всех приезжали жители регионов Большого Урала — Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Башкортостана.
Кроме того, летом было много иностранных туристов, прибывающих на Урал из Беларуси, Казахстана, ОАЭ и Китая. Номерной фонд отелей Екатеринбурга был занят на 95%. В этот период в регионе состоялось более 300 событий.