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Свердловская область победила в номинации «Регион событийных возможностей»

Свердловская область стала лауреатом первой федеральной премии событийной индустрии «Многогранность» в номинации «Регион событийных возможностей».

Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Торжественная церемония вручения состоялось в рамках II Форума «Многогранность», собравшего порядка 500 экспертов отрасли.

Премия представляет собой профессиональный рейтинг подрядчиков событийной индустрии и вручается в 10 номинациях: «Площадки», «Кейтеринг», «Техническое обеспечение мероприятий», «Артисты», «Креатив» и других. В финале соревновались 40 участников, представлявших различные направления событийной отрасли.

Отметим, что Свердловская область на протяжении десяти лет сохраняет второе место в рейтинге событийного потенциала регионов Выставочного научно-исследовательского центра R&C, уступая лишь Санкт-Петербургу. Ежегодно здесь проходит более 500 выставочных и деловых мероприятий, которые посещает более 1 000 000 гостей.

Свердловскую область за лето посетило порядка одного миллиона туристов. Активнее всех приезжали жители регионов Большого Урала — Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Башкортостана.

Кроме того, летом было много иностранных туристов, прибывающих на Урал из Беларуси, Казахстана, ОАЭ и Китая. Номерной фонд отелей Екатеринбурга был занят на 95%. В этот период в регионе состоялось более 300 событий.

туризм и отдых