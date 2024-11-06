Более девяти тысяч растений: как Владивосток делают цветущим

Специалисты муниципального предприятия «Зелёный Владивосток» рассказали, что в текущем году работники высадили на улицах города 9712 деревьев и кустарников.
«Из них 707 — это деревья хвойных пород и 198 лиственных деревьев. Также высажено около восьми тысяч кустарников лиственных и хвойных пород, многолетних цветов и лианы. Также улицы приморской столицы украсили бархаты амурские, ясени маньчжурские, абрикосы, яблони, клёны, сосны густоцветковые, форзиции, пузыреплодники калинолистные, кизильники блестящие, спиреи, сирени, рододендроны и другие растения. Все деревья и кустарники подбираются с учётом особенностей территории. Специалисты уделяют внимание освещённости, ветровой нагрузке и влажности почвы, а также учитывают близость к дороге и коммуникациям», — информируют специалисты предприятия «Зелёный Владивосток».
Новые растения высаживаются в грунт систематически. Эта работа проводится на магистральных улицах и озеленённых территориях, где ранее были удалены аварийные и сухостойные насаждения, а также в парках и скверах города.
В эти дни работа продолжается, пока в столице региона не установится стабильная отрицательная температура воздуха и почва не промёрзнет.
Одним из видов работ в нынешний сезон является высадка луковиц тюльпанов. Их специально высаживают перед зимним периодом, чтобы уже весной 2025 года тысячи ярких тюльпанов радовали взор жителей и гостей Владивостока. Всего будет высажено 41 000 тюльпанов.
Наряду с этой работой сотрудники готовятся к зимнему периоду: убирают сухую растительность и цветочную ботву, проводят обрезку живой изгороди, срезают ветки, которые могут отломиться и упасть, проводят ремонт объектов.