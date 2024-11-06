Более девяти тысяч растений: как Владивосток делают цветущим

«Из них 707 — это деревья хвойных пород и 198 лиственных деревьев. Также высажено около восьми тысяч кустарников лиственных и хвойных пород, многолетних цветов и лианы. Также улицы приморской столицы украсили бархаты амурские, ясени маньчжурские, абрикосы, яблони, клёны, сосны густоцветковые, форзиции, пузыреплодники калинолистные, кизильники блестящие, спиреи, сирени, рододендроны и другие растения. Все деревья и кустарники подбираются с учётом особенностей территории. Специалисты уделяют внимание освещённости, ветровой нагрузке и влажности почвы, а также учитывают близость к дороге и коммуникациям», — информируют специалисты предприятия «Зелёный Владивосток».