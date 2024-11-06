Землю у Дендросада и Старозагородной рощи снова пытаются вернуть в частные руки

Напомним, соответствующий иск подала прокуратура Омской области. Общая площадь участков в границах улиц Красный Путь — Березовая — 2-я Кольцевая составила более 24 тыс. кв. м. Суд эти требования удовлетворил. Также по иску прокуратуры суд потребовал от предпринимателей снести гастропаб «Шале», кассу «Парка на Кольцевой», автомойку и офис продаж отелей «Сказка» и «Мечта».