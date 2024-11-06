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Землю у Дендросада и Старозагородной рощи снова пытаются вернуть в частные руки

На решение Арбитражного суда Омской области подана апелляционная жалоба.

Источник: Комсомольская правда

Омские бизнесмены Оркиши пытаются оспорить решение Арбитражного суда Омской области об изъятии земельных участков в районе Дендросада и Старозагородной рощи, ранее находившихся в частном владении.

Напомним, соответствующий иск подала прокуратура Омской области. Общая площадь участков в границах улиц Красный Путь — Березовая — 2-я Кольцевая составила более 24 тыс. кв. м. Суд эти требования удовлетворил. Также по иску прокуратуры суд потребовал от предпринимателей снести гастропаб «Шале», кассу «Парка на Кольцевой», автомойку и офис продаж отелей «Сказка» и «Мечта».

Жалобу на решения суда в Восьмой арбитражный апелляционный суд подали предприниматель Павел Оркиш и принадлежащая семье Оркишей компания «Альянс-Строй».