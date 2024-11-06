СК Башкирии начал проверку из-за нарушения прав девочки с ДЦП

В комментариях в аккаунте информцентра СКР в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница Салавата. Она рассказала, что ее 11-летня дочка-инвалида страдает детским церебральным параличом и нуждается в обеспечении тутором и инвалидной коляской. Но, по ее словам, предоставленного семье электронного сертификата недостаточно для их покупки. Многочисленные обращения в профильную структуру результатов, утверждает женщина, не принесли.