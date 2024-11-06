СК Башкирии начал проверку из-за нарушения прав девочки с ДЦП

Следственный комитет Башкирии начал из-за нарушения прав девочки с ДЦП. Об этом рассказал информационный центр ведомства.
В комментариях в аккаунте информцентра СКР в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница Салавата. Она рассказала, что ее 11-летня дочка-инвалида страдает детским церебральным параличом и нуждается в обеспечении тутором и инвалидной коляской. Но, по ее словам, предоставленного семье электронного сертификата недостаточно для их покупки. Многочисленные обращения в профильную структуру результатов, утверждает женщина, не принесли.
Следком республики начал процессуальную проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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