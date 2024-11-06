Если холодно в квартире: как правильно оформить жалобу в Крыму

«Некачественное оказание услуги должно быть заактировано. Для этого любой собственник квартиры может сам позвать двух соседей, пригласить председателя совета многоквартирного дома и вместе составить акт о том, что измерили температуру и зафиксировали, что она меньше 18 градусов», — говорит он.
Этот акт является основанием для обращения в ресурсоснабжающие организации или в жилищную инспекцию для принятия мер.
При этом, согласно принятым нормативам, температура в жилых домах должна быть не менее 18 градусов тепла, а в детских садах — не менее +22 градусов. И поводом для жалоб должно служить именно нарушение этих норм, а не температура на поверхности батарей отопления.
«Очень важный момент — есть две организации: ресурсоснабжающая и собственники многоэтажек со своей внутридомовой системой отопления. И вот на точке разграничения, там, где труба отопления заходит в дом, должно быть установлено минимум два манометра и термометры на каждой подаче».
Следует также учитывать, что с момента запуска системы отопления и до начала ее стабильной работы проходит какое-то время — обычно это около двух недель. Это необходимо для заполнения системы и удаления воздуха.
Если же в квартире после повышения температуры снаружи стало жарко, то регулировать погоду в доме можно кранами, установленными на самих батареях, напомнил Анатолий Петров.
В Крыму работает ежегодная горячая линия по запуску отопительного сезона, куда можно обратиться и сообщить о проблеме. По словам Петрова, за день «ЖКХ-контроль» получает не менее 25 обращений от крымчан.
Ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что резкое похолодание в Крыму в ноябре связано с приходом воздушных масс с севера. В целом в последний месяц осени температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне, добавил он.
18 октября отопительный сезон официально стартовал в Севастополе, Бахчисарае, Феодосии и Ялте, в дома тепло в этих городах доходит 3−5 дней спустя. 21 октября запустили все котельные в Алуште, Джанкое и Джанкойском районе. В Евпатории и Керчи тепло жилые дома стали отапливать со вторника, 22 октября. Запуск отопления в Судаке анонсировали на 24 октября.