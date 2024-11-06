На границе с Омском задержали тонну опасных гранатов

В Управлении Россельхознадзора по Омской области сообщили о задержании тонны гранатов. Фрукты направлялись из Узбекистана для продажи на территории Омской области, однако не прошли карантинный контроль.
В гранатах был обнаружен опасный вредитель — червец Комстока. Он способен поражать более 300 видов растений, вызывая усыхание и ухудшение качества плодов.
«Владельцу груза выдано уведомление о мерах по обеззараживанию фруктов. После повторного исследования карантинных объектов не обнаружено, продукция допущена к реализации», — сообщили в Россельхознадзоре.
В целом с начала 2024 года специалисты выявили 54 случая заражения растительной продукции из Узбекистана, в том числе 13 случаев червеца Комстока.