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На границе с Омском задержали тонну опасных гранатов

Фрукты были заражены опасным вредителем.

Источник: Комсомольская правда

В Управлении Россельхознадзора по Омской области сообщили о задержании тонны гранатов. Фрукты направлялись из Узбекистана для продажи на территории Омской области, однако не прошли карантинный контроль.

В гранатах был обнаружен опасный вредитель — червец Комстока. Он способен поражать более 300 видов растений, вызывая усыхание и ухудшение качества плодов.

«Владельцу груза выдано уведомление о мерах по обеззараживанию фруктов. После повторного исследования карантинных объектов не обнаружено, продукция допущена к реализации», — сообщили в Россельхознадзоре.

В целом с начала 2024 года специалисты выявили 54 случая заражения растительной продукции из Узбекистана, в том числе 13 случаев червеца Комстока.