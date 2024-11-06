Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана

Днем на севере, в центре области Абай ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15−20 м/с, на западе, в центре области порывы 23−28 м/с. В Семей ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20 м/с.