Новый корпус туберкулёзного диспансера в Хабаровске оценили врачи

Строители вернулись на объект только летом прошлого года. Возобновить стройку помогла выделенная региону благодаря Владимиру Владимировичу Путину президентская единая субсидия. В декабре прошлого года были надежды, что закончить новый корпус хабаровского тубдиспансера удастся в марте 2024-го. Однако работы только сейчас вступили в завершающую фазу. Новому подрядчику изменения в проектную документацию пришлось вносить аж трижды. При этом, работы на объекте на время согласований не останавливались.