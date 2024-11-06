Новый корпус туберкулёзного диспансера в Хабаровске оценили врачи

Врачи хабаровского краевого противотуберкулёзного диспансера смогли оценить качество выполненных работ в новом палатном корпусе учреждения, строительство которого завершается в краевой столице. Медики также осмотрели уже установленное и готовое к запуску современное оборудование. Готовность объекта составляет 95%. Подрядчик обещает сдать его до конца этого года. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на репортаж телеканала «Хабаровск».
— С первого по четвёртый этажи чистовые работы сделаны. На пятом и шестом этажах сейчас устанавливаем вентиляционное оборудование. Приходится на ходу вносить коррективы. Ведь было импортозамещение, происходила замена оборудования, — рассказал директор компании-подрядчика «Капторстрой» Григорий Тороян.
Напомним, новый корпус противотуберкулёзного диспансера в краевой столице начали строить ещё в 2019 году. Сдать его планировалось в 2021-м. Но у тогдашнего подрядчика начались проблемы. Сперва из-за вспышки коронавируса не хватало рабочих рук, потом вмешалась изменившаяся ситуация на рынке стройматериалов. Они существенно подорожали.
Строители вернулись на объект только летом прошлого года. Возобновить стройку помогла выделенная региону благодаря Владимиру Владимировичу Путину президентская единая субсидия. В декабре прошлого года были надежды, что закончить новый корпус хабаровского тубдиспансера удастся в марте 2024-го. Однако работы только сейчас вступили в завершающую фазу. Новому подрядчику изменения в проектную документацию пришлось вносить аж трижды. При этом, работы на объекте на время согласований не останавливались.
Ввод нового корпуса в эксплуатацию позволит медикам шире использовать передовые технологии в лечении туберкулёза. Там будет возможность проводить хирургические операции и диагностику с помощью современных методик. В новом корпусе можно будет делать не менее 400 операций в год.