В Новосибирске запатентовали способ очистки нефтяных скважин от пробок

Первое решение — для сервисных компаний: оно предполагает погружение горелки внутрь скважины на обычном геофизическом кабеле, который часто используют при работах на месторождениях нефтегаза и всегда имеется в наличии. Это значительно удешевляет и упрощает процедуру очистки. Во втором варианте вместо троса в скважину погружают специальные стержни, которые воспламеняют на нужной глубине, прожигая пробку. Этот способ нефтедобывающие компании могут использовать самостоятельно.