В Новосибирске запатентовали способ очистки нефтяных скважин от пробок

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) запатентовал новые способы очистки скважин от отложений, которые образуются в ходе эксплуатации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что обычно для очистки в скважину погружают нагревательное устройство, которое подключается к силовому кабелю и расплавляет пробку, но для разогрева требуется длительная подача большой силы тока, эта технология требует дорогого оборудования.
«В основе решений, запатентованных НГУ, лежит созданная профессором кафедры гидродинамики ММФ НГУ Сергеем Сухининым горелка и химический состав для нее, обеспечивающий такой режим горения, который эффективно устраняет отложения, не повреждая при этом самой трубы», — сказали в пресс-службе.
Первое решение — для сервисных компаний: оно предполагает погружение горелки внутрь скважины на обычном геофизическом кабеле, который часто используют при работах на месторождениях нефтегаза и всегда имеется в наличии. Это значительно удешевляет и упрощает процедуру очистки. Во втором варианте вместо троса в скважину погружают специальные стержни, которые воспламеняют на нужной глубине, прожигая пробку. Этот способ нефтедобывающие компании могут использовать самостоятельно.
Температура горения рассчитана, чтобы гарантированно выжигать парафины, образовавшие пробку, а само горение направлено вниз скважины, чтобы продукты горения поднимались вместе с газами. В результате можно избежать ситуации, когда растопленная пробка загустевает вновь на другом участке скважины, вынуждая нефтяников повторять процедуру. Это важно, когда речь идет об удалении протяженных пробок длиной в десятки и сотни метров.
«На сегодня технология уже вызвала большой интерес, причем оба ее варианта, как для сервисных, так и для собственно добывающих компаний. И сейчас мы ведем переговоры о пилотных проектах по ее испытаниям в реальных условиях», — приводит пресс-служба слова одного из авторов проекта Андрея Савченко.