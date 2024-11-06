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Стоимость проезда поднимется по маршрутам № 10 т и № 7 в Иркутске с 3 декабря

Стоимость одной поездки на автобусах составит 40 рублей до 20:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областном центре перевозчик принял решение поднять стоимость проезда по муниципальным маршрутам № 10 т «Реабилитационный центр — плотина ГЭС — Центральный рынок» и № 7 «микрорайон Первомайский — плотина ГЭС — микрорайон Первомайский». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— С 3 декабря 2024 года стоимость одной поездки на автобусах составит 40 рублей до восьми часов вечера и 45 рублей после, — рассказывают в пресс-службе.

Напомним, что перевозчик вправе самостоятельно принимать решение о повышении цен, но перед этим обязан уведомить администрацию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что организацию общественного транспорта обсудили в Иркутске-2. Жители жалуются на то, что вечером водители ездят не по расписанию.