Россияне лидируют по расходам в Казахстане в 2024 году

Замыкают тройку лидеров по этому показателю путешественники из Узбекистана и Турции. Так, туристы из Узбекистана внесли в экономику Казахстана 392,8 млн тенге. Это на 20% меньше, чем в прошлом году. Расходы путешественников из Турции составили 299,7 млн тенге.