Мэр Хабаровска поручил ускорить уборку снега

Глава Хабаровска поручил ускорить уборку снега из-за усиления осадков. ночью на дорогах будут работать 32 единицы спецтехники. Днем 6 ноября работает четыре автосамосвала, один фронтальный погрузчик, три МДК, один экскаватор, один микрогрузовик. Уже убрано 16 кубометров снега на остановках, пешеходных переходах, в парках и скверах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".