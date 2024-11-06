Мэр Хабаровска поручил ускорить уборку снега

Глава Хабаровска поручил ускорить уборку снега из-за усиления осадков. ночью на дорогах будут работать 32 единицы спецтехники. Днем 6 ноября работает четыре автосамосвала, один фронтальный погрузчик, три МДК, один экскаватор, один микрогрузовик. Уже убрано 16 кубометров снега на остановках, пешеходных переходах, в парках и скверах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Работы шли на улицах Руднева, Воронежском, Федоровском и Березовском шоссе, Дальневосточной, Тихоокеанской, развязке ДЭПО 2, Трехгорной, Уборевича, Правобережной, Забайкальской, Орджоникидзе, Комсомольской, Калинина, Запарина, Джамбула, Дикопольцева, Льва Толстого и других. Рабочие посыпали проезжую часть песко-соляной смесью.
В ночь на 6 ноября работали три единицы техники от компании «Север», они трудились в Кировском и Краснофлотском районах. От МБУ «Южное» вышло 18 единиц техники, очищены основные улицы и перекрестки.