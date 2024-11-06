Установившийся в Пермском крае снежный покров могут смыть дожди

Снежный покров, установившийся в Пермском крае, могут смыть дожди в ближайшие выходные, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
Информацию об этом эксперт сообщил в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края». По его данным, мощный снежный покров, высота которого в разных территориях региона достигает от 20 до 40 сантиметров, может сойти. Такой вариант возможен в случае, если в ближайшие выходные (9 ноября) в Прикамье пройдут дожди. Такая вероятность, по словам Андрея Шихова, есть.
«Сейчас наиболее интересен вопрос — в какой фазе выпадут осадки перед оттепелью и во время оттепели в субботу, и сколько их будет. Если пройдёт сильный снегопад, то вероятность последующего разрушения снежного покрова мала. Если же осадки при оттепели частично выпадут в виде дождя, то снежный покров в Перми и ряде южных районов может даже сойти (хотя и ненадолго)», — рассказал эксперт.
Напомним, за последние четыре дня снежный покров установился в нескольких территориях Пермского края. По данным на 4 ноября, после сильных снегопадов его высота в Губахе достигла 39 сантиметров, а в заповеднике «Басеги» — почти 50 сантиметров.