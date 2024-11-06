Установившийся в Пермском крае снежный покров могут смыть дожди

«Сейчас наиболее интересен вопрос — в какой фазе выпадут осадки перед оттепелью и во время оттепели в субботу, и сколько их будет. Если пройдёт сильный снегопад, то вероятность последующего разрушения снежного покрова мала. Если же осадки при оттепели частично выпадут в виде дождя, то снежный покров в Перми и ряде южных районов может даже сойти (хотя и ненадолго)», — рассказал эксперт.