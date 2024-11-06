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Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 8,9 млн рублей

Личность нового миллионера еще не установлена.

2 ноября житель Волгоградской области по итогам розыгрыша тиража государственной лотереи стал обладателем суперприза в размере 8 979 990 рублей, сообщили организаторы.

Подробной информации о победителе еще нет, но известно, что он приобрел билет незадолго до начала розыгрыша. Участник угадал 8 чисел в первом поле билета и еще 1 число — во втором.

Ранее Волгоградская правда.ру" сообщала, как счастливые числа помогли фермеру в Волгоградской области выиграть 37 млн рублей.

Отметим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные. Они проводятся под контролем Федеральной налоговой службы. Часть средств от них выделяют на реализацию социально значимых проектов.