Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 8,9 млн рублей

2 ноября житель Волгоградской области по итогам розыгрыша тиража государственной лотереи стал обладателем суперприза в размере 8 979 990 рублей, сообщили организаторы.
Подробной информации о победителе еще нет, но известно, что он приобрел билет незадолго до начала розыгрыша. Участник угадал 8 чисел в первом поле билета и еще 1 число — во втором.
Ранее Волгоградская правда.ру" сообщала, как счастливые числа помогли фермеру в Волгоградской области выиграть 37 млн рублей.
Отметим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные. Они проводятся под контролем Федеральной налоговой службы. Часть средств от них выделяют на реализацию социально значимых проектов.