Снег в Свердловской области будет идти два дня

Циклон, пришедший из Подмосковья, будет двигаться по направлению к Омску. Сильные снегопады пройдут и на Южном Урале. В Свердловской области эти явления будут выражены слабее и ожидаются в южных районах региона. На севере местами слабый снег. Гололедица на дорогах. Ветер восточный, 4−9 м/с.
6 ноября днем в Свердловской области −1, −6 градусов.
В Екатеринбурге 6 ноября днем температура будет −3 градуса, 7 ноября ночью −8 градусов, небольшой снег, днем −4 градуса. 8 ноября ночью −7 градусов, без осадков, днем −3 градуса, небольшой снег.