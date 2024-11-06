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Снег в Свердловской области будет идти два дня

Снег в Свердловской области будет идти 6 и 7 ноября временами. Об этом сообщили ЕАН в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Олбани: +18° 5 м/с 73% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

Циклон, пришедший из Подмосковья, будет двигаться по направлению к Омску. Сильные снегопады пройдут и на Южном Урале. В Свердловской области эти явления будут выражены слабее и ожидаются в южных районах региона. На севере местами слабый снег. Гололедица на дорогах. Ветер восточный, 4−9 м/с.

6 ноября днем в Свердловской области −1, −6 градусов. 7—8 ноября местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, 6−11 м/с. Температура ночью −6, −11 градусов, при прояснении −14, −16 градусов, днем температура поднимется до −3, −8 градусов.

В Екатеринбурге 6 ноября днем температура будет −3 градуса, 7 ноября ночью −8 градусов, небольшой снег, днем −4 градуса. 8 ноября ночью −7 градусов, без осадков, днем −3 градуса, небольшой снег.