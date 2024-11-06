Снег в Свердловской области будет идти два дня

Циклон, пришедший из Подмосковья, будет двигаться по направлению к Омску. Сильные снегопады пройдут и на Южном Урале. В Свердловской области эти явления будут выражены слабее и ожидаются в южных районах региона. На севере местами слабый снег. Гололедица на дорогах. Ветер восточный, 4−9 м/с.