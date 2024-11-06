Погоду в Иркутске до конца недели будет лихорадить и качать

Затянувшаяся бабья осень в Иркутске приготовила для горожан и гостей города небольшой, но насыщенный квест. Продлится он, как минимум, до конца текущей недели, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на прогноз Иркутского гидрометцентра.
По словам замначальника «погодного ведомства» Натальи Домбровской, погода в столице Приангарья «будет меняться практически каждый день».
«Дело в том, что в средней тропосфере на большой высоте идет очень сильное струйное течение с западным переносом. Циклоны и антициклоны над Иркутском очень быстро прогоняются. В связи с этим у нас в один день будет тепло, а на следующий — холодно. И так всю неделю», — рассказала синоптик (цитата «ИрСити»).
Сегодня, 6 ноября, над городом проходит холодный атмосферный фронт. Он подарит дождь, снег и невысокую (по сравнению, например, со вторником) температуру — плюс 1 — 3 градуса.
Но уже 7 ноября синоптики ждут «приток теплого воздуха на территорию области»:
«Поэтому осадки постепенно прекратятся, ветер сменит направление на юго-восточный, а температура в Иркутске в четверг, 7 ноября, поднимется до +10 °С. А по области и выше», — сказала Наталья Домбровская.
А вот в пятницу, 8 ноября, к нам придет новый холодный фронт. А с ним дождь, мокрый снег, пронизывающий ветер и понижение температуры воздуха: днем до плюс 2−4 градусов, ночью же будет около нуля.
К слову, Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды со своей стороны выпустило предупреждение о неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлениях погоды: «На дорогах гололедица».