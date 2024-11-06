Погоду в Иркутске до конца недели будет лихорадить и качать

«Дело в том, что в средней тропосфере на большой высоте идет очень сильное струйное течение с западным переносом. Циклоны и антициклоны над Иркутском очень быстро прогоняются. В связи с этим у нас в один день будет тепло, а на следующий — холодно. И так всю неделю», — рассказала синоптик (цитата «ИрСити»).