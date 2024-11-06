В Минздраве сообщили о реорганизации омских роддомов

В министерстве также указали, что работа женских консультаций при этих родильных домах останется без изменений, приближенной к месту жительства пациенток. Для получения стационарной помощи они будут направляться в родильные дома более высокого уровня, полностью укомплектованные штатом высококлассных специалистов и современным оборудованием: Клинический родильный дом № 6, Городской клинический перинатальный центр и Перинатальный центр ОКБ.