В Минздраве сообщили о реорганизации омских роддомов

В частности, к Городской больнице № 3 будет присоединен родильный дом № 2, что, как отмечается, позволит расширить дневной стационар для пациенток гинекологического профиля.
"Здесь омички, которые планируют беременность или уже готовятся стать мамами, смогут пройти необходимые обследования, а также получить помощь гинеколога, невролога, гастроэнтеролога и других узких специалистов. В отделении пациенткам также смогут проводить малоинвазивные вмешательства.
Тут же планируем организовать работу отделения профилактики, где жители региона — и женщины, и мужчины репродуктивного возраста, супружеские пары — смогут получить консультацию, своевременно выявить и пролечить заболевания, препятствующие наступлению беременности", — рассказали в региональном Минздраве.
Кроме того, согласовывается присоединение родильного дома № 4 к БСМП № 2, что позволит проводить диагностику на современном лабораторно-диагностическом оборудовании.
В министерстве также указали, что работа женских консультаций при этих родильных домах останется без изменений, приближенной к месту жительства пациенток. Для получения стационарной помощи они будут направляться в родильные дома более высокого уровня, полностью укомплектованные штатом высококлассных специалистов и современным оборудованием: Клинический родильный дом № 6, Городской клинический перинатальный центр и Перинатальный центр ОКБ.