«Я оказался в потребительском раю»: красноярский урбанист сравнил центр города и Взлетку

Пост, в котором перечислены достоинства и недостатки обоих районов, он написал после того, как переехал из центра на Взлетку и не пожалел об этом решении.
Иванов отметил, что, когда жил в центре, в шаговой доступности от дома было пять магазинов, но в основном лоукостеров с базовыми продуктами. Ближайший спортзал находился далеко, также ездить или далеко ходить приходилось за хорошими кофе, чаем, мясом, рыбой и свежими овощами.
«Теперь мы живем в районе, да, застроенном микрорайонным способом, но который предоставляет такие фантастические возможности потребления, что у меня глаза разбегаются. Глубоко неправы те, кто считает, что микрорайоны хуже кварталов с коммерческой точки зрения, — заявил урбанист. — Тут на каждом углу коммерция, которая предлагает самые фантастические расклады».
Петр Иванов рассказал, что в супермаркетах рядом с его новым домом «есть всё», также в шаговой доступности — три спортзала, десяток барбершопов, множество пунктов выдачи заказов из маркетплейсов.
«Поменяв центр на Взлетку, я оказался в потребительском раю. Только успевай открывать кошелек. С точки зрения деловой и коммерческой активности микрорайонная Взлетка в разы мощнее квартального центра», — считает урбанист.
Продолжая рассказывать про Взлетку, в следующем посте он отметил ее существенные недостатки, назвав главной проблемой микрорайона «полное отсутствие» пешеходной среды:
"Во-первых, основная часть улично-дорожной сети Взлетки — это не улицы и дороги, а внутриквартальные проезды, по которым очень сложно ходить из-за того, что зачастую нет тротуаров и пешеходы движутся в одном потоке с машинами. Живя в центре, я практически не обращал внимания на машины, тут же приходится от них уворачиваться.
Во-вторых, это парковка. При заезде такси в наш двор мы постоянно сталкиваемся с тем, что добраться до подъезда оказывается затруднительно — весь двор запаркован и машины с трудом пробираются в этом узком коридоре.
В-третьих, заметно, что Взлетка застраивалась отдельными проектами, потому как связные пешеходные маршруты тут большая редкость — дорожки внезапно обрываются, стыкуются неудобным образом, и периодически приходится ходить по земле или по газонам.
В-четвертых, большая беда с общественными пространствами — они в основном уже уставшие, либо же никогда не знавшие благоустройства, кроме организации дорожек. Есть отдельно взятые скверы и парки, но это все отдельные пространства, не образующие системы, в них нужно ходить целево.
В-пятых, дворы по большей части старые и плохо спроектированные, нового игрового оборудования, по сути, нет".