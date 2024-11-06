«Я оказался в потребительском раю»: красноярский урбанист сравнил центр города и Взлетку

"Во-первых, основная часть улично-дорожной сети Взлетки — это не улицы и дороги, а внутриквартальные проезды, по которым очень сложно ходить из-за того, что зачастую нет тротуаров и пешеходы движутся в одном потоке с машинами. Живя в центре, я практически не обращал внимания на машины, тут же приходится от них уворачиваться.