Меры поддержки выработают для аграриев из Иркутской области

— Мы следим за ходом посевных и уборочных кампаний. При рассмотрении бюджета депутаты не забывают о поддержке сельского хозяйства. Сейчас поставили вопрос о совершенствовании механизмов компенсации потерь. Некоторые из них уже работают на территории региона, но требуют отладки, чтобы их эффективность росла, — прокомментировал председатель ЗС Александр Ведерников.