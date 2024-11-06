Меры поддержки выработают для аграриев из Иркутской области

Итоги уборочной компании обсудили в Приангарье. Как сообщили КП-Иркутск в Законодательном Собрании Иркутской области, в некоторых районах из-за непогоды не получилось убрать часть урожая, что принесло большой ущерб сельхозтоваропроизводителям.
В 2024 в регионе соберут около 650 тысяч тонн зерновых культур, но сейчас отмечают снижение объемов производства. В трех районах регионах — Тайшетском, Чунском и Заларинском — ранее ввели режим ЧС из-за гибели урожая. Там общий ущерб оценивают в 32 миллиона рублей.
— Мы следим за ходом посевных и уборочных кампаний. При рассмотрении бюджета депутаты не забывают о поддержке сельского хозяйства. Сейчас поставили вопрос о совершенствовании механизмов компенсации потерь. Некоторые из них уже работают на территории региона, но требуют отладки, чтобы их эффективность росла, — прокомментировал председатель ЗС Александр Ведерников.
По итогам совещания приняли решение выработать меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от климатических условий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 3 декабря 2024 года поднимут стоимость поездки на двух муниципальных маршрутах.