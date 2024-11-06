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В Иркутске повысится стоимость проезда по двум маршрутам с 3 декабря

Коммерческий перевозчик объявил о повышении тарифов.

Источник: Freepik

С 3 декабря в Иркутске повысится стоимость проезда по муниципальным маршрутам № 10 т «Реабилитационный центр — пл. ГЭС — Ц. Рынок» и № 7к «м/р Первомайский — пл. ГЭС— Ц. Рынок — м/р Первомайский». Об этом уведомил перевозчик, обслуживающий данные маршруты, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба адмиинистрации столицы Приангарья, стоимость одной поездки составит 40 рублей до 20.00 и 45 рублей после 20.00.

Напомним, коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в мэрию города.