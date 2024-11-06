В России вывели сорт подсолнечника, устойчивого к сорнякам и гербицидам от них

«Нам удалось сократить продолжительность вегетационного периода подсолнечника до 2,5 месяца благодаря правильному подбору света, температуры и газовой среды. Новое поколение подсолнечника мы получаем из незрелых зародышей в пробирках, что существенно экономит время. Таким образом, за календарный год можно получить до шести поколений подсолнечника, в то время как при выращивании в поле — только одно», — процитировала пресс-служба руководителя Курчатовского геномного центра ВНИИСБ Михаила Дивашука.