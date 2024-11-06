В России вывели сорт подсолнечника, устойчивого к сорнякам и гербицидам от них

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские исследователи вывели сорт подсолнечника, обладающий иммунитетом к сорняку-паразиту заразихе и гербицидам против него. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Курчатовского геномного центра.
«Полученные гибриды будут устойчивы ко всем известным видам заразихи. Обладающие геномом устойчивости к сорняку-паразиту, они также будут иметь иммунитет к гербицидам, которыми обрабатываются поля для уничтожения заразихи», — сказали в пресс-службе центра.
Разработчиком сорта выступил Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) в сотрудничестве с компанией «Прогресс агро» (Краснодарский край) при поддержке Курчатовского геномного центра. Авторы использовали молекулярные маркеры, которые позволили заранее спрогнозировать свойства растений и отобрать наиболее ценные варианты. Они также ускорили прохождение первых этапов селекции за счет подбора оптимальных условий произрастания.
«Нам удалось сократить продолжительность вегетационного периода подсолнечника до 2,5 месяца благодаря правильному подбору света, температуры и газовой среды. Новое поколение подсолнечника мы получаем из незрелых зародышей в пробирках, что существенно экономит время. Таким образом, за календарный год можно получить до шести поколений подсолнечника, в то время как при выращивании в поле — только одно», — процитировала пресс-служба руководителя Курчатовского геномного центра ВНИИСБ Михаила Дивашука.