Мокрый снег и до +11°С ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в среду, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром в основном по восточной половине республики пройдут дожди, возможен мокрый снег, днем — без существенных осадков. В утренние часы в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер западный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит +6…+11°С.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске, Витебске и Гомеле в среду ожидается облачная с прояснениями погода, есть небольшая вероятность осадков — 5−10%. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +7…+9°C. Ветер западный 5−10 м/с.
В Бресте и Могилеве также будет преобладать облачная погода: в Бресте без дождей, а в Могилеве есть небольшая вероятность осадков. Воздух областных центрах прогреется до +8…+10°C. Ветер в Бресте юго-западный 2−7 м/с, а в Могилеве — западный 5−10 м/с.
В Гродно будет немного теплее — +9…+11°C. В остальном будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 3−8 м/с.