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Мокрый снег и до +11°С ожидаются в Беларуси в среду

В Бресте и Гродно сегодня дождей и мокрого снега не ожидается, а в остальных областных центрах, а также белорусской столице есть небольшая вероятность осадков.

Сейчас в Олбани: +18° 4 м/с 68% 754 мм рт. ст. +12°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в среду, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром в основном по восточной половине республики пройдут дожди, возможен мокрый снег, днем — без существенных осадков. В утренние часы в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер западный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха составит +6…+11°С.

Прогноз погоды по регионам.

В Минске, Витебске и Гомеле в среду ожидается облачная с прояснениями погода, есть небольшая вероятность осадков — 5−10%. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +7…+9°C. Ветер западный 5−10 м/с.

В Бресте и Могилеве также будет преобладать облачная погода: в Бресте без дождей, а в Могилеве есть небольшая вероятность осадков. Воздух областных центрах прогреется до +8…+10°C. Ветер в Бресте юго-западный 2−7 м/с, а в Могилеве — западный 5−10 м/с.

В Гродно будет немного теплее — +9…+11°C. В остальном будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 3−8 м/с.