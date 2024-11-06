Мокрый снег и до +11°С ожидаются в Беларуси в среду

В Бресте и Могилеве также будет преобладать облачная погода: в Бресте без дождей, а в Могилеве есть небольшая вероятность осадков. Воздух областных центрах прогреется до +8…+10°C. Ветер в Бресте юго-западный 2−7 м/с, а в Могилеве — западный 5−10 м/с.