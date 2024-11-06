Пограничники нашли беженца с трупом друга на границе Беларуси с Латвией

Пограничники нашли беженца из Сомали с трупом друга на границе Беларуси с Латвией. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
«Латвийские силовики выбросили на белорусскую территорию избитого беженца вместе с трупом его друга», — говорится в сообщении.
По данным Погранкомитета, 5 ноября 2024 года полоцкими пограничниками вблизи границы Беларуси с Латвией были найдены двое беженцев из Сомали. Сказано, что один из них был уже мертв.
Иностранец сообщил, что они вдвоем накануне были задержаны латвийскими силовиками, которые их жестоко избили, нанося удары по всему телу. От полученных травм друг сначала потерял сознание, а потом умер. В ведомстве обратила внимание на то, что после этого сотрудники латвийской полиции избавились от тела: они выбросили труп, а также избитого беженца на белорусскую сторону.
Ранее СК сообщил о раненых женщинах вблизи границы с Польшей: «Перелом позвоночника и рваная рана».
Тем временем пятнадцать беженцев обнаружены на границе Беларуси с Польшей: «С травмами и следами укусов собак».
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