Пограничники нашли беженца с трупом друга на границе Беларуси с Латвией

Иностранец сообщил, что они вдвоем накануне были задержаны латвийскими силовиками, которые их жестоко избили, нанося удары по всему телу. От полученных травм друг сначала потерял сознание, а потом умер. В ведомстве обратила внимание на то, что после этого сотрудники латвийской полиции избавились от тела: они выбросили труп, а также избитого беженца на белорусскую сторону.