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Из-за снегопада в Уфе наблюдаются десятибалльные пробки

Из-за снегопада в Уфе наблюдаются десятибалльные пробки. Наибольшие затруднения возникают на дорогах, ведущих на склон или с него.

Сейчас в Олбани: +18° 4 м/с 68% 754 мм рт. ст. +12°
Источник: Агентство «Москва»

Так, горожане жалуются на выезд из Кузнецовского затона. Мертвая пробка возникла на ул. Пугачева и других выездах из микрорайона. Из-за большегрузов и автобусов, которые буксуют на подъеме со стороны железнодорожного вокзала по ул. Вокзальной до бульвара Ибрагимова. Не могут выбраться из пробки и жители Сипайлово — «стоит» улица Маршала Жукова: движение плотное от ул. С. Богородской до ул. Сипайловской.

Отметим, что по данным Минтранса Башкирии, движение плотное, но машины движутся. Затруднения возникли на тех же дорогах, на которых пробки традиционны каждое утро: улицах Заки Валиди, Пугачева, Менделеева, Маршала Жуквова, а также проспекте Салавата Юлаева и проспекте Октября. Средняя скорость потока 22−33 км/ч.