Из-за снегопада в Уфе наблюдаются десятибалльные пробки

Так, горожане жалуются на выезд из Кузнецовского затона. Мертвая пробка возникла на ул. Пугачева и других выездах из микрорайона. Из-за большегрузов и автобусов, которые буксуют на подъеме со стороны железнодорожного вокзала по ул. Вокзальной до бульвара Ибрагимова. Не могут выбраться из пробки и жители Сипайлово — «стоит» улица Маршала Жукова: движение плотное от ул. С. Богородской до ул. Сипайловской.