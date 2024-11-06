В Перми с начала года зарегистрировали более 3 тысяч участков под гаражами

Одновременно с оформлением участков под гаражами в Перми растет число заявлений о предварительном согласовании и предоставлении земельных участков. Эта процедура необходима, если земля не стоит на кадастровом учете и участок необходимо образовать. С начала года провели согласование уже 3152 участков.