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В Перми с начала года зарегистрировали более 3 тысяч участков под гаражами

За три года «гаражной амнистии» пермяки оформили право собственности на 7 тыс. участков.

Источник: Комсомольская правда

В Перми подвели промежуточные итоги действия «гаражной амнистии» за три года. Начиная с 1 сентября 2021 года пермяки оформили право собственности на 7165 земельных участков под гаражами. В этом году их доля составила 3359 земельных участков на площади 77,1 тыс. кв. метров.

По информации городского департамента земельных отношений, показатель 2024 года на 38% превысил данные за аналогичный период прошлого года, когда с января по октябрь право собственности оформили на 2130 участков.

Одновременно с оформлением участков под гаражами в Перми растет число заявлений о предварительном согласовании и предоставлении земельных участков. Эта процедура необходима, если земля не стоит на кадастровом учете и участок необходимо образовать. С начала года провели согласование уже 3152 участков.

недвижимость