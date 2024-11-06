Рассказываем, почему введут ограничение движения по Фаворского в Иркутске с 9 ноября 2024

Ограничение движения по Фаворского в Иркутске с 9 ноября 2024 введут из-за проведения аварийных работ на сети водопровода в районе гаражного кооператива № 14а. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации областного центра.
Ограничение движения по Фаворского в Иркутске с 9 ноября 2024.
— С 9:00 до 18:00 9 и 10 ноября закроют движение транспорта по улице Фаворского от пересечения с Улан-Баторской до дома на Фаворского, 1, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Водителей просят заранее планировать маршрут, чтобы ограничение движения по Фаворского в Иркутске с 9 ноября 2024 не привели к дорожно-транспортным происшествиям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ограничение движения продлили по улице Баррикад и по проезду Космическому до ноября следующего года. Специалисты построят самотечный канализационный трубопровод.