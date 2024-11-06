За 10 месяцев в роддомах Иркутской области матери оставили 18 младенцев

Статистику оставления младенцев в российских роддомах изучили «Известия».
«По данным Минздрава РФ, число новорожденных, от которых матери отказались в роддомах, с 2012 года снизилось на 80%, а с 2022 года — на 24%. Тенденция к снижению отказов в последнее десятилетие характерна минимум для 18 регионов», — отмечает автор опубликованного материала.
Среди этих 18-ти регионов оказалось и Приангарье, где:
в 2014 году после родов матери отказались от 107 детей, в 2023 году — от 23, по данным на октябрь 2024-го — от 18.