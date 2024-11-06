За 10 месяцев в роддомах Иркутской области матери оставили 18 младенцев

«По данным Минздрава РФ, число новорожденных, от которых матери отказались в роддомах, с 2012 года снизилось на 80%, а с 2022 года — на 24%. Тенденция к снижению отказов в последнее десятилетие характерна минимум для 18 регионов», — отмечает автор опубликованного материала.