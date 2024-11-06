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Самарский наноспутник вышел на связь с космической орбиты

Созданный самарскими учеными спутник провел два сеанса связи с орбиты.

Источник: Самарский университет

Самарский наноспутник «СамСат Ионосфера», который запустили с космодрома «Восточный», вышел на связь с орбиты. Напомним, что его разработали, чтобы изучать магнитную и плазменную оболочки планеты. Также на связь вышли еще два спутника — HyperView-1G и Colibri-S.

— Все три самарских наноспутника успешно вышли на связь с Землей, отработав сеансы связи в штатном режиме, — сообщила пресс-служба Самарского университета имени Королева.

«СамСат Ионосфера» — торой подобный спутник, который создали в Самарском университете, первый запустили в 2023 году. Через год планируется запуск еще одного аппарата, так что количество данных, которые будут получать в вузе, увеличится.

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