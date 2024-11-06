Ограничения, введенные из-за непогоды на трассах Башкирии, продлили до 10 утра

В Башкирии продлили все ограничения для большегрузов и автобусов на трассах республики, введенные из-за непогоды. Об этом предупреждает МЧС по РБ. Уточняется, что ограничения будут действовать до 10 утра.
Так, для большегрузов и пассажирского транспорта закрыто движение на трассе между Белорецком и Казаккулово, такие же ограничения действуют на участке трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 249 по 275 км. Движение закрыли и между Сибаем и Верхней Казармой на трассе Магнитогорск — Ира.
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