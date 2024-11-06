Ограничения, введенные из-за непогоды на трассах Башкирии, продлили до 10 утра

Так, для большегрузов и пассажирского транспорта закрыто движение на трассе между Белорецком и Казаккулово, такие же ограничения действуют на участке трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 249 по 275 км. Движение закрыли и между Сибаем и Верхней Казармой на трассе Магнитогорск — Ира.