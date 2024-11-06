Прицепили на поводок и заставили бежать за машиной: в сети появились шокирующие кадры с собакой

В телеграм-канале «Омск с огоньком» появилось шокирующие кадры с видеорегистратора. В секундном ролике автолюбитель запечатлел впереди идущую машину. Через открытое окно салона неизвестные люди держат за поводок крупную собаку породы среднеазиатская овчарка или алабай. Автомобиль трогается с места — собака вынуждена бежать за машиной.
Как сказано в комментарии к ролику, события происходят на оживленной магистрали по проспекту Мира.
На первый взгляд, действия владельца несчастного пса, возможно, нарушают сразу несколько норм законодательства. Во-первых, собака может создать помехи для других участников дорожного движения. А во-вторых, все это похоже на жестокое обращение с животным.
Мало того, что находится на оживленной магистрали для пса небезопасно. Угнаться за машиной собаке трудно физически. По данным открытых источников, средняя скорость бега собаки составляет 10−15 км в час. Средняя скорость движения автомобиля на омских дорогах — 40−60 км\час. При этом алабай и среднеазиатская овчарка к продам гончих не относятся, и бежать галопом на большие расстояния не могут.
Однако, как сообщили редакции «КП-Омск», в омской полиции проверку по данному факту не проводят. Как пояснили в ведомстве, в правилах дорожного движения ответственности за это нет. Ну, а чтобы привлечь виновных по уголовной статье «жестокое обращение с животным», должна наступить либо его смерть, либо увечье. По такой логике получается, что на такие пробежки собаку можно безнаказанно выводить хоть до самой ее гибели.