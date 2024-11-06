Прицепили на поводок и заставили бежать за машиной: в сети появились шокирующие кадры с собакой

Однако, как сообщили редакции «КП-Омск», в омской полиции проверку по данному факту не проводят. Как пояснили в ведомстве, в правилах дорожного движения ответственности за это нет. Ну, а чтобы привлечь виновных по уголовной статье «жестокое обращение с животным», должна наступить либо его смерть, либо увечье. По такой логике получается, что на такие пробежки собаку можно безнаказанно выводить хоть до самой ее гибели.